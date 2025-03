Kurti falënderon Gjermaninë pasi kosovarët atje më nuk do të regjistrohen si shtetas të Serbisë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka falënderuar Gjermaninë e cila ka eliminuar problemin me të cilin shtetasit e Kosovës janë përballur atje, duke u detyruar të regjistrohen si shtetas të Serbisë.

Kuri në adresimin e tij në mbledhjen e Qeverisë ka thënë se nga sot kjo nuk do përsëritet, duke ftuar bashkatdhetarët që jetojnë atje t’i kontrollojnë dokumentet e tyre dhe të regjistrohen si shtetas të Kosovës.

“Pas më shumë se 17 vjetëve është arritur zgjidhja përkatëse lidhur me regjistrimin e shtetasve të Kosovës. Shumë prej jush jeni detyruar padrejtësisht të regjistroheni si shtetas të Serbisë në dokumentacionin gjerman, gjë nga sot nuk do të përsëritet më. Dua të shpreh mirënjohjen e thellë për MPJD –në për punën me përkushtim për të sjellë këtë ndryshim shumë të nevojshëm. Falënderojmë shtetin mik e partner gjerman për eliminimin e këtij problem. Vazhdojmë të punojmë së bashku për të siguruar respektim dhe njohjen e të drejtave të qytetarëve tanë kudo në botë”, tha Kurti.