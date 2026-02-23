Kurti: FSK e gatshme të kontribuojë në forcën stabilizuese ndërkombëtare për Gazën

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) është e gatshme të kontribuojë në një forcë stabilizuese ndërkombëtare në Gazë.
Duke iu përgjigjur pyetjes nëse do ta dërgojë FSK-në në Gaza dhe nëse do t’i marrë përsipër zotimet e bëra nga presidentja Vjosa Osmani në emër të Kosovës, Kurti bëri të ditur se gjatë vitit të kaluar i ishte kërkuar leje nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, si dhe nga komandanti i FSK-së, gjeneral-lejtënant Bashkim Jashari, për të marrë pjesë në një konferencë në Doha të Katarit lidhur me krijimin e një force ndërkombëtare stabilizuese për Gazën.
“Nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, në mandatin e kaluar, si dhe nga komandanti i ushtrisë sonë, gjeneral-lejtënant Bashkim Jashari, nga unë është kërkuar vitin e kaluar leja për të shkuar në një konferencë në Doha të Katarit, lidhur me forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gazën. Siç e dini, ne i kemi ndarë gjysmë milioni euro për Gazën, për ndihmë humanitare atje dhe Forca e Sigurisë së Kosovës, për shkak të aftësive të shquara ndërkombëtarisht sa i përket kërkim-shpëtimit dhe deminimit, dhe jo vetëm, kemi qenë të gatshëm që të marrim pjesë në këtë forcë stabilizuese ndërkombëtare dhe ta ndihmojmë popullin e Gazës, për shkak se ne kemi qenë përfitues të forcave ndërkombëtare në vitin 1999 sidomos, por edhe më pas”
Sipas Kurtit, kjo forcë stabilizuese ndërkombëtare do tw ketë edhe organizatë politike, jo vetëm forcë ushtarake.
“Tash dëshirojmë që edhe ne të kontribuojmë. Kjo forcë stabilizuese ndërkombëtare padyshim që do ta ketë edhe një organizatë politike, jo vetëm të jetë forcë ushtarake, dhe janë duke u diskutuar elementet konkrete se si të ecim përpara. Nëse do të dëshiroja ta thjeshtoja këtë gjë dhe të kthehemi në vitin 1999, në verën e atij viti, përveç KFOR-it ka edhe UNMIK-un. Pra, shtetet, ju e dini që merrnin pjesë në KFOR, po merrnin pjesë edhe në UNMIK. Ka një lloj ngjashmërie edhe tash për Gazën; edhe ai KFOR-i për Gazën, që është kjo forcë stabilizuese ndërkombëtare, do ta ketë një lloj organizate ndërkombëtare politike, ku, nëse dërgon ushtarë, ti dëshiron të jesh pjesëmarrës edhe në vendimmarrje politike. Por aty ka shumë hollësi me të cilat, t’ju them të drejtën, shumë më tepër merren Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes”, tha ai.