Kurti javën e ardhshme vizitë zyrtare në Bruksel, do të takohet me zyrtarë të lartë të BE-së

Kryeministri i vendit, Albin Kurti nga mesi i javës së ardhshme do të jetë në një vizitë zyrtare në Bruksel, ndërsa do të takohet me përfaqësues të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian

Kështu bëri të ditur për Telegrafin, zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu.

Kryeziu tha se Kurti në Bruksel nuk do të ketë takim me presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiq.

“Kryeministri Kurti do të ketë një vizitë zyrtare në Bruksel kah mesi i javës së ardhshme ku do të takohet me përfaqësues të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian. Nuk do të ketë takim në mes kryeministrit Kurti dhe z. Vuciq”, u shpreh Kryeziu.

Ndryshe, një ditë më parë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden në një letër që i ka shkruar presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani ka përmendur çështjen e dialogut Kosovë-Serbi.

Në këtë letër, Biden ka theksuar se ShBA mbështet vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili duhet të përqendrohet në njohje reciproke.

Biden ka thënë se SHBA-ja do t’i mbështesë përpjekjet për sigurimin e paqes së qëndrueshme mes dy vendeve.

“E di që për të arritur këtë duhet fleksibilitet dhe kompromise të vështira gjatë rrugës dhe SHBA-ja do të jetë partner i juaj në çdo hap”, ka thënë Biden.