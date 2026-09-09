Kurti: Konstituimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë nuk i eviton zgjedhjet, për Presidentin duhet kuorum

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka thënë se marrëveshja politike e arritur mes palëve nuk është e mjaftueshme për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Para nisjes së seancës konstituive, Kurti theksoi se krahas formimit të institucioneve, nevojiten edhe votat e mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit të vendit.
Sipas tij, për zgjedhjen e presidentit apo presidentes kërkohet pjesëmarrja e dy të tretave të deputetëve në Kuvend, ndërsa për këtë proces duhet të jenë të pranishëm edhe deputetë jashtë palëve që kanë arritur marrëveshjen politike.
“Marrëveshje politike kemi, këtë e kemi arritur, por ajo duhet të na sigurojë edhe numrat në mënyrë që t’i evitojmë zgjedhjet e reja. Kuvendi dhe qeveria nuk i evitojnë zgjedhjet e reja pa e zgjedhur presidentin”, deklaroi Kurti.
Ai shtoi se, me arritjen e marrëveshjes politike, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, ka thirrur seancën konstituive dhe se deputetët duhet t’i përgjigjen pozitivisht kësaj thirrjeje.