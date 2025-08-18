Kurti: Kur ta lexojmë të plotë aktgjykimin e themi mendimin meritor, gjithmonë i kemi respektuar

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se për aktgjykimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese duhet pritur publikimin e plotë për të dhënë një mendim meritor.
Ai ka thënë se si kryeministër dhe kryetar i LVV-së, çdo herë ka respektuar vendimet e kësaj gjykate, ka thënë se nuk është mirë të ketë vonesa në publikimin e aktgjykimit.
“Kësaj radhe për dallim nga 26 qershori e kemi vetëm njoftimin e Gjykatës Kushtetuese dhe e kemi aktgjykimin e plotë, i cili po vonohet, të cilin duhet ta lexojmë në tërësinë e tij. Më 26 qershor e kemi pasur në të njëjtën ditë njoftimin edhe aktgjykimin. Tash më 8 gusht e patëm njoftimin, por ja që ende nuk e kemi aktgjykimin. Kur ta lexojmë atë do ta themi vlerësimin tonë meritor. Por nuk është mirë që kemi këtë vonesë, por në bazë të njoftimit, në bindjen time, ka mospërputhje mes këtij aktgjykimi në versionin e plotë që jemi duke e pritur dhe 26 qershorit të po kësaj përvoje të Gjykatës Kushtetuese”, ka thënë Kurti të hënën për gazetarë.
Ai u ka thënë gazetarëve se pyetjet e shpeshta nëse do ta respektojnë aktgjykimin e fundit, pasi gjithmonë siç ka thënë ai i ka respektuar, e bëjnë të mendojnë se ky do të jetë pazakonshëm i padrejtë.
“Nuk ka asnjë aktgjykim të Gjykatës Kushtetuese që Qeveria e Kosovës me mua si Kryeministër nuk e ka respektuar. Dhe nuk ka asnjë aktgjykim të Gjykatës Kushtetuese, të cilin edhe unë si kryetar i VV-së, nuk e kam respektuar. Por kur më pyesin sërish a do ta respektoj aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese kjo më bën të mendoj që do të jetë i pazakonshëm, i padrejtë, i padurueshëm, saqë ndoshta duhet ta konsiderojmë se çfarë duhet të bëjmë”, tha Kurti.
Gjykata Kushtetuese në njoftimit e 8 gushtit lidhur me seancën konstituive ka thënë se votimi për kryetar të Kuvendit duhet të bëhet në mënyrë të hapur.
Gjithashtu, gjykata ka vendosur që një kandidat nuk mund të votohet më shumë se tre herë, duke dhënë afat prej 30 ditëve që të konstituohet Kuvendi.
Por, vendimi nuk ka hyrë në fuqi ende, pasi ai nuk është publikuar i plotë nga Gjykata Kushtetuese.