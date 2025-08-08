Kurti: Kushtetuesja tha të merremi vesh mes grupeve – ne kemi ofruar kompromise, pala tjetër jo

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është prononcuar sot për media lidhur me situatën politike dhe bllokadën rreth konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Ai ka theksuar se sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, zgjidhja e kësaj situate duhet të vijë përmes marrëveshjeve ndërmjet grupeve parlamentare, dhe jo përmes vendimeve gjyqësore.
“Kushtetuesja ka thënë qartë se marrëveshjet duhet të bëhen mes grupeve parlamentare. Gjykata nuk i zgjidh mosmarrëveshjet politike,” tha Kurti.
Ai theksoi se Lëvizja Vetëvendosje ka bërë hapa konkretë drejt zgjidhjes, përfshirë dy propozime kompromisi, por partitë e ish-opozitës nuk kanë vepruar në të njëjtën mënyrë.
“Kompromisi i parë ka qenë votimi i fshehtë për Arben Haxhiun si kryetar të Kuvendit – nëse nuk zgjidhej, do të propozonim një emër tjetër. Kompromisi i dytë ka qenë që të arrihet një marrëveshje për paketën e udhëheqjes së Kuvendit (kryetar dhe nënkryetarët), pastaj të kthehemi te votimi i hapur,” shpjegoi Kurti.
Ai kritikoi dy partitë kryesore opozitare që, sipas tij, pavarësisht udhëzimeve të Kushtetueses për dialog parlamentar, kanë vazhduar ta dërgojnë çështjen në Gjykatë.
“Gjykata tha ‘uluni dhe merruni vesh’, e ata sërish shkuan me lëndë të tjera. Ne e kemi respektuar aktgjykimin dhe kemi qenë të gatshëm për bisedime – unë vetë kam dërguar letra për bashkëbisedim. Por, siç e dini, deri tani nuk kemi pasur sukses.”
Kurti shtoi se, ndonëse ndodhet në një rol me kompetenca të kufizuara si kryeministër në detyrë, puna që po bën është po aq intensive – në mos edhe më shumë – se më parë.