Kurti: LDK dhe Nisma nuk pranuan koalicion me Vetëvendosjen, ne zgjedhim zgjedhjet

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur në një konferencë për media për dështimin e votimit të qeverisë së re të dielën, më 26 tetor. Ai tha se qeveria e re nuk u zgjedh, përkundër tentimeve dhe gatishmërisë së Lëvizjes Vetëvendosje për bashkëpunim.
Kurti përmendi se LDK-së i kanë bërë ftesë dy herë dhe se janë në kontakt të vazhdueshëm me Nismën, por të dyja partitë nuk kanë pranuar ofertën për bashkëqeverisje:
“Dje Kuvendi, siç e pamë, nuk arriti të zgjedhë qeveri të re përkundër tentimeve të disahershme shteruese dhe gatishmërisë tonë të hapur e të sinqertë. Përpjekjet për shumicën nuk e dhanë rezultatin që e synuam. Asnjëra nga partitë që u kemi bërë ftesë nuk ka pranuar të bëjë marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithëse vota e qytetarit kishte përcaktuar që duhej të kishte koalicion. I bëm ftesë dy herë LDK-së dhe kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me Nismën. Të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, jo vetëm që do t’i kishim numrat, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje për çështjet e Presidentit, që na presin pas katër muajve.”
Ai kujtoi përpjekjet e mëparshme dhe lidershipin e ri të LDK-së:
“Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me lidershipin e ri të LDK-së, por pa sukses. E vetmja mënyrë se si LDK pranonte ishte që edhe PDK-ja të ishte aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme. Katër vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar që qeveria është stabile, që përveç numrave në Kuvend, i ka edhe në kutitë e votimit.”
Kurti theksoi se VV dhe ai vetë janë të angazhuar për zhvillimin e shtetit, por tani nuk mbetet rrugë tjetër përveç zgjedhjeve të reja:
“Dua të theksoj që unë dhe VV jemi të interesuar dhe angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin. Para çdo marrëveshjeje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është arsyeja pse vendi, siç e pamë dje, nuk ka rrugë tjetër përveç drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë.”
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e detyrave të qeverisë në detyrë:
“Dita e djeshme vetëm sa e zgjat një mandat të këtillë, e në këtë mandat që është i qeverisë në detyrë, kemi plot detyra që po i kryejmë me përpikmëri.”