Kurti: Mbi moshën 16 vjeçare nuk duhet të ketë ndalim të shamisë dhe të elementeve tjera fetare në jetën publike

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot ka folur edhe për inicimin e një kampanje të qytetarëve në vend për ndryshimin e Udhëzimit administrativ të para 12 vitesh për ndalimin e mbulesës në shkolla.

Kurti përmes një konference për media nga Dogana e Kosovës tha se Ministria e Arsimit është duke e përcjellë këtë çështje.

Sipas tij, Projektligjin për Liritë Fetare do ta dërgojnë në Kuvendin e Kosovës për shqyrtim.

“Sa i përket atij Udhëzimi administrativ, Ministria e Arsimit është duke e përcjell me vëmendje shqetësimin e disa qytetarëve që e kanë nisur një fushatë për ndryshimin e projektligjit administrativ. Ne do ta kemi edhe Projektligjin për Liritë Fetare, për komunitetet fetare në Kosovë, të cilën do ta sjellim në Kuvendin e Kosovës”, ka thënë Kurti.

Kryeministri po ashtu tregoi qëndrimin e tij në lidhje me çështjen e shamisë në shkolla.

Ai tha se nuk duhet të ketë ndalim të shamisë dhe të elementeve tjera fetare në jetën publike të qytetarëve nga mosha 16 vjeçare.

“Por qëndrimin tim e kam thënë para shumë viteve. Nuk duhet të ketë ndalim të shamisë dhe të elementeve tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë. Mosha 16 vjeçare është pragu, e në moshën 16 vjeçare shumë gjëra kanë ndodhur por të cilat edhe do duhej të ndodhin. Meqë mund ta marrësh kartën e identitetit në moshën 16 vjeçare dhe sistemi e mundëson me një procedurë dhe të lidhësh kurorë në moshën 16 vjeçare. Meqë mosha mesatare e popullsisë është 30 vjeç e 2/3 janë nën 35 vjeç besojmë që edhe në të ardhmen e afërme, edhe mosha e votimit të qytetarëve të ishte 16 vjeç, qysh është në disa vende në botë”, tha Kurti, duke shtuar se moshën 16 vjeçare e shohin si moshë e pragut për shumë gjëra.

“Në këtë aspekt edhe për bartjen e shamisë të cilën e kemi thënë edhe vite më parë”, ka thënë Kurti.

Ndryshe, me moton “Ndryshojeni Udhëzimin Administrativ për shaminë” ka filluar kampanja përmes së cilës Durim Berisha dhe Liridon Kurti po kërkojnë të ndryshohet një nen i udhëzimit administrativ, i cili ua ndalon vajzave me mbulesë të vijojnë procesin mësimor.