Kurti me mesazh në gjuhën serbe: Ruajeni qetësinë dhe besoni më shumë te Qeveria e Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pas protestës së sotme të qytetarëve serbë në Mitrovicë dhe Graçanicë, u është drejtuar qytetarëve të Kosovës me një mesazh në gjuhën serbe, duke kërkuar nga ata që të ruajnë qetësinë dhe të besojnë më shumë në Qeverinë e Kosovës.

Kurti në mesazhin e tij, ka thënë se qeveria që ai udhëheq ndarja e pushteteve është parim demokratik dhe obligim kushtetues.

“Në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojmë ne vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Për suspendimin e gjyqtares Liljana Stevanoviq mora vesh nga mediat. E, kjo do të thotë se ajo megjithatë nuk është larguar nga puna”, ka thënë Kurti.

Më tej ai ka thënë se angazhohet për drejtësi dhe të drejtën, por thotë se unë nuk është kryesues i Këshillit Gjyqësor as gjyqatar.

“Ju falënderohem qytetarëve që në mënyrë paqësore të protestuarit. Në shoqërinë demokratike dhe shtetin ligjor njerëzit duhet të jenë të lirë që të shprehin publikisht mendimet dhe qëndrimet e tyre. Por, më duhet të them, do të ishte më e besueshme po që se do të protestonim, p.sh për drejtësinë sociale, zhvillimin më të shpejtë dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar. Ju lutem që të mos ndikoheni nga regjimi autoritar në Beograd” tha Kurti.

Më tej Kurti tha se “atyre [në Beograd] nuk u interesojnë të drejtat dhe përfitimi i serbëve në Kosovë. Ata përpiqen ta destabilizojnë Kosovën për qëllimet e tyre zgjedhore e ndoshta edhe për interesat luftëndjellëse të ndonjë fuqie të madhe”.

“Prandaj, qytetarë të dashur, ju ftoj që ta ruani qetësinë dhe të besoni më shumë te Qeveria e Kosovës. Rritja ekonomike, lufta kundër korrupsionit, rritja e eksporteve, të ardhurat nga tatimet dhe doganat, rritja e investimeve të huaja dhe direkte dhe e buxhetit të shtetit na japin shpresë neve që jetojmë këtu”.

“Ne jemi të përkushtuar për avancimin e të drejtave dhe mirëqenies së të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë etnike apo fetare. Dyert tona janë të hapura”, ka përfunduar mesazhin në gjuhën serbe Kurti.