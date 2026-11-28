Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, ka rikujtuar ngjarjet historike që i paraprinë 28 Nëntorit të vitit 1912, duke vënë në pah rolin e qindra telegrameve për organizimin dhe koordinimin e shpalljes së Pavarësisë në qytetet shqiptare.
Në një shkrim të publikuar në Facebook, Kurti ka theksuar se pavarësia, para se të shfaqej përmes ngritjes së flamurit në Vlorë, ishte paraprirë nga një rrjet i gjerë komunikimi mes atdhetarëve dhe përfaqësuesve të qyteteve shqiptare.
Ai është ndalur te telegrami i Ismail Qemalit, i dërguar më 9 nëntor 1912 nga Vjena, ku njoftonte ardhjen e tij dhe shprehte bindjen se e ardhmja e Shqipërisë ishte siguruar.
Kurti ka përmendur gjithashtu telegramin e parisë së Vlorës, të dërguar në rreth 30 qytete shqiptare, me thirrjen për bashkim dhe ruajtjen e qetësisë deri në mbërritjen e Ismail Qemalit.
Në shkrimin e tij, kryeministri ka kujtuar edhe rrethanat e vështira të asaj kohe, përfshirë kërcënimet dhe presionet e ushtrive të huaja, si dhe përpjekjet e shqiptarëve për të organizuar shpalljen e Pavarësisë.
Ai ka theksuar se flamuri kombëtar nuk u ngrit vetëm në Vlorë, pasi disa qytete shqiptare kishin shpallur më herët pavarësinë dhe kishin ngritur flamurin kuqezi.
Sipas Kurtit, dokumentet historike dëshmojnë se pavarësia ishte rezultat i një përpjekjeje të vazhdueshme dhe të përbashkët të shumë njerëzve, të cilët kontribuuan përmes komunikimit, organizimit dhe sakrificës.
“Liria dhe pavarësia nuk ranë nga qielli dhe nuk u dhuruan nga asnjë konferencë. Ato u përcollën me këmbëngulje brez pas brezi, fjalë pas fjale”, ka shkruar Kurti.
Në fund, ai ka kujtuar se më 28 Nëntor 1912, në Vlorë, u shpall Shqipëria e lirë dhe e pavarur, duke e cilësuar këtë ngjarje si rezultat të përpjekjeve të shumë brezave shqiptarësh.