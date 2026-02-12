Kurti në mbledhjen e parë të Qeverisë: Kabineti i ri qeveritar i ka parakushtet të jetë më i suksesshmi në historinë e Kosovës

Kryeministri i vendit, Albin Kurti në mbledhjen e parë të Qeverisë së Kosovës tha se shërbimi ndaj Republikës dhe qytetarëve, me punë, zell e përkushtim është privilegji më i madh që mund ta kenë dhe ta gëzojnë.
Kurti para kabinetit qeveritar tha se pritjet që qytetarët kanë nga ata janë dëshmi e standardit që kanë vendosur dhe që duhet të nderohet dhe të përmbushet çdo ditë.
“Mësimet që kemi nxjerrë përgjatë mandatit të kaluar dhe përvojën që kemi fituar më bën të besojë se ky kabinet i ka të gjitha parakushtet që të jetë kabineti qeveritar më i suksesshëm në historinë e re të Republikës sonë që shumë shpejt i mbush 18 vjet. Pritjet që qytetarët kanë nga ne janë dëshmi e standardit që kemi vendosur vet ne, e që duhet ta nderojmë dhe përmbushim çdo ditë”, tha ai.