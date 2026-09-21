Kurti pas takimit me Lawler: Aktgjykimi i Speciales përmban pasaktësi faktike, keqkuptime historike dhe gabime juridike

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me kongresistin amerikan Mike Lawler, gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kurti ka bërë të ditur përmes një postimi në X se gjatë takimit me Lawler është diskutuar edhe për aktgjykimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Ai ka deklaruar se vendimi përmban pasaktësi faktike, keqkuptime historike dhe gabime ligjore, duke shprehur pritshmërinë që ato të korrigjohen në procedurën e Apelit.
“Aktgjykimi shpërfilli pretendimet fyese dhe të pabesueshme të raportit të Dick Martyt për trafikimin e organeve, të cilat ishin aq të pabaza saqë as nuk u përfshinë në aktakuzën e Prokurorisë; gjithashtu, ai hodhi poshtë kategorikisht pretendimet e Prokurorisë për krime kundër njerëzimit. Megjithatë, gjetjet e mbetura u bazuan në pasaktësi faktike, keqkuptime historike dhe gabime juridike”, ka shkruar Kurti.
Ai tutje bëri të ditur se ka kërkuar mbështetje edhe për çështjen e pasivizimit të adresabe të shqiptarëve në Serbi.
“I kërkova mbështetjen e tij për trajtimin e çështjes së pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Serbi, i cili ndikon në të drejtat e tyre të votimit dhe në qasjen në dokumentet zyrtare. Në takim mori pjesë edhe deputeti Shaip Kamberi, i vetmi anëtar shqiptar i Kuvendit Kombëtar të Serbisë”, shkroi më tej Kurti.