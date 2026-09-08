Kurti reagon ndaj nderimeve për Ratko Mlladiqin: Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar lidhur me mënyrën se si u varros me nderime shtetërore krimineli serb Ratko Mlladiq.
Në një postim në rrjetin e tij social, Kurti tha se Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit.
“Me shërbimin e përlotur fetar të djeshëm të Patriarkut Porfirije te kufoma e Ratko Mlladiqit, Serbia po konfirmohet si teokraci militariste ku politikanët e tyre ftohen për tifozeri klubesh të ndryshme të ligës së njëjtë.Nga dita e djeshme, mohimi është fjalë e pamjaftueshme. Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit”, tha Kurti në postimin e tij.
Tutje, Kurti tha se ajo që ka ndodhur në Srebrenicë është fakt historik dhe jo akuzë politike apo interpretim historik.
“Gjenocidi në Srebrenicë është fakt historik i dëshmuar nga varrezat masive, identifikimet forenzike të mijëra viktimave, dëshmitë e të mbijetuarve dhe dokumentimi i hollësishëm i operacionit të vrasjes dhe fshehjes së trupave, jo interpretim historik apo akuzë politike. Burrat dhe djemtë boshnjakë u ndanë nga familjet, u ekzekutuan sistematikisht dhe u hodhën në varreza masive; pastaj shumë prej trupave të tyre u zhvarrosën e u shpërndanë në varreza dytësore e tretësore për t’i fshehur gjurmët e krimit. Ratko Mlladiq ishte komandanti i kësaj makinerie, jo dëshmitari i saj”, tha Kurti më tej në postimin e tij.
Më tej, në postimin e tij, ai tha se Sllobodan Millosheviqi me të drejtë është quajtur „kasapi i Ballkanit“ dhe se ky kasap ka pasur shumë thika, por, sipas Kurtit, Ratko Mlladiq ishte sëpata e tij kryesore.
Ratko Mlladiq, ishte i dënuar nga Tribunali i Hagës për gjenocid dhe krime të tjera lufte në Bosnjë-Hercegovinë. Nga Tribunali i Hagës, Ratko Mlladiq, ishte dënuar me burgim të përjetshëm.