Kurti takon Sorensen, flasim për normalizimin e raporteve me Serbinë dhe njohjen reciproke

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen.
Në takim siç ka njoftuar Kurti është diskutuar për të ardhmen e dialogun me Serbinë.
Takimi është zhvilluar në Paris në kuadër të Forumit të Paqes
“Diskutuam për stabilitetin e plotë institucional që Kosova gëzon tashmë pas zgjedhjes së Presidentit të saj, rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe perspektivën e normalizimit të plotë të marrëdhënieve me Serbinë, të bazuar në njohjen reciproke”, ka shkruar Kurti në X.