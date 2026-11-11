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Kurti takon Sorensen, flasim për normalizimin e raporteve me Serbinë dhe njohjen reciproke

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen.

Në takim siç ka njoftuar Kurti është diskutuar për të ardhmen e dialogun me Serbinë.

Takimi është zhvilluar në Paris në kuadër të Forumit të Paqes

“Diskutuam për stabilitetin e plotë institucional që Kosova gëzon tashmë pas zgjedhjes së Presidentit të saj, rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe perspektivën e normalizimit të plotë të marrëdhënieve me Serbinë, të bazuar në njohjen reciproke”, ka shkruar Kurti në X.

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