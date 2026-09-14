Kurti thirrje partive për zgjidhjen e çështjes së presidentit: Një tjetër proces zgjedhor nuk sjell asgjë të re

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në nisje të fjalës së tij në mbledhjen e Qeverisë, ka folur për çështjen e presidentit.
Ai u ka bërë thirrje partive politike dhe liderëve të tyre që të gjejnë një zgjidhje për presidentin.
“U bëj thirrje liderëve politikë, kolegëve të mi, deputetëve, e ta zgjidhim çështjen e presidentit. T’i japim vendit tonë institucione në përputhje me vullnetin qytetar dhe le të ecim përpara, së bashku, ashtu siç i takon Republikës sonë dhe ashtu siç kërkojnë qytetarët tanë”, deklaroi Kurti.
Tutje, ai tha se një proces tjetër zgjedhor nuk do të sillte asgjë të re.
“Jam i bindur se edhe një proces tjetër zgjedhor, jo vetëm se nuk do të sillte diçka të re sa i përket mozaikut politik në vend, por përfundimisht do të ishte papërgjegjësi ndaj interesit politik dhe pa maturi të madhe politike”, u shpreh Kurti.