Kush ka vërtet nevojë për statina? Skanimi i zemrës mund ta ndryshojë mënyrën si vendoset për terapinë

Metoda çoi në shumë më pak rekomandime për terapi, por pacientët që i nisën statinat sipas rezultatit të CT-së i morën ato shumë më rregullisht
Një skanim i zemrës me CT mund të ndihmojë mjekët të përcaktojnë më saktë se cilët persona duhet të fillojnë terapi me statina përpara se të pësojnë infarkt apo goditje në tru. Megjithatë, një studim i madh klinik nuk arriti të dëshmojë se kjo qasje është po aq mbrojtëse sa vlerësimi tradicional i rrezikut kardiovaskular.
Zakonisht, vendimi për fillimin e statinave bazohet në faktorë si kolesteroli, tensioni arterial, pirja e duhanit dhe diabeti. Studimi CorCal Outcomes testoi një qasje tjetër: zbulimin e drejtpërdrejtë të kalciumit në arteriet koronare përmes tomografisë së kompjuterizuar.
Rezultatet treguan se metoda e bazuar në skanimin e kalciumit koronar çoi në shumë më pak rekomandime për statina. Megjithatë, pas mesatarisht 4.2 vjetësh ndjekjeje, ngjarje të mëdha kardiovaskulare ndodhën te 2.7 për qind e pjesëmarrësve në të dy grupet.
Kjo, megjithatë, nuk do të thotë se dy strategjitë u dëshmuan si të barabarta.
Pse rezultati nuk ishte përfundimtar
Studimi ishte projektuar për të treguar nëse strategjia e bazuar në kalciumin koronar, e njohur si CAC, nuk ishte më e dobët se metoda tradicionale e llogaritjes së rrezikut.
Por numri i infarkteve, goditjeve në tru dhe ngjarjeve të tjera kardiovaskulare ishte më i ulët se sa kishin parashikuar studiuesit. Për këtë arsye, fuqia statistikore e studimit nuk ishte e mjaftueshme për të vërtetuar se strategjia me CT ishte “jo inferiore”.
Në studim morën pjesë 5.772 persona, me moshë mesatare 64 vjeç; 51 për qind ishin gra. Asnjëri prej tyre nuk kishte sëmundje të njohur aterosklerotike kardiovaskulare, diabet apo terapi të mëparshme me statina.
Pjesëmarrësit u ndanë rastësisht në dy grupe. Në njërin, rekomandimi për statina u bazua në algoritmin tradicional të rrezikut, ndërsa në tjetrin në rezultatin e kalciumit koronar nga skanimi CT, shkruan SciTechDaily.
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Çfarë tregon kalciumi koronar
Skanimi CAC zbulon depozitat e kalciumit në arteriet që furnizojnë zemrën me gjak. Prania e tij është shenjë e pllakave aterosklerotike dhe i jep mjekut një pamje më të drejtpërdrejtë të procesit të aterosklerozës sesa vetëm faktorët klasikë të rrezikut.
Dr. Joseph B. Muhlestein, udhëheqës i studimit, thekson se te shumë persona shenja e parë e sëmundjes aterosklerotike mund të jetë vetë infarkti.
Statinat kanë treguar efikasitet të lartë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, por ende ekziston një hendek mes vlerësimit të rrezikut, fillimit të terapisë dhe vazhdimit të rregullt të saj.
Më pak rekomandime, por shumë më shumë respektim të terapisë
Një nga gjetjet më interesante lidhej me aderencën ndaj trajtimit.
Personat e vlerësuar me metodën tradicionale morën rekomandim për statina më shumë se tri herë më shpesh sesa ata që u vlerësuan me skanim CAC.
Por kur statina rekomandohej në bazë të rezultatit të skanimit, pacientët kishin shumë më tepër gjasa ta vazhdonin terapinë.
Aderenca ishte 62 për qind në grupin CAC, krahasuar me vetëm 23 për qind në grupin ku vendimi bazohej në algoritmin tradicional të rrezikut.
Sipas studiuesve, ky rezultat sugjeron se kur pacientët shohin prova më konkrete të aterosklerozës në arteriet e tyre, mund të jenë më të motivuar ta marrin rregullisht terapinë.
Megjithatë, autorët theksojnë se nevojiten studime të tjera më të mëdha për të përcaktuar nëse përdorimi i skanimit të kalciumit koronar mund të zëvendësojë ose plotësojë në mënyrë të sigurt algoritmet aktuale për vendimin se kush duhet të marrë statina.