Kushëriri i Asadit, Makhlouf, vë në shënjestër ish-oficerin Dalla për nxitjen e incidenteve zonat bregdetare të Sirisë

Biznesmeni sirian Rami Makhlouf, kushëriri i liderit të rrëzuar Bashar Asad, nisi sot një sulm të ashpër ndaj ish-Gjeneral Brigade Ghiyath Dallas, pesëtar i Divizionit të Katërt, duke e akuzuar atë për nxitjen e trazirave të fundit në rajonin bregdetar të Sirisë dhe shfrytëzimin e civilëve për përfitimin e tij, transmeton Anadolu.

Në deklaratën e tij të parë publike në mediat sociale që nga rënia e regjimit të Asadit dhjetorin e kaluar, Makhlouf kritikoi ashpër oficerët e Divizionit të Katërt, veçanërisht Dallan, duke thënë se ai qëndron pas përleshjeve me forcat e sigurisë në ditët e fundit.

“Çfarë i ke bërë popullit tonë, Ghiyath Dalla? Çfarë bëre me shefin e inteligjencës ushtarake dhe civilët rreth teje? Pse i përfshive këta civilë të pafajshëm në këtë aferë me ty dhe shfrytëzove nevojën e tyre për para?”, ka shkruar ai.

Ai dënoi gjithashtu kushëririn e tij, Asadin, duke thënë: “A nuk e keni shkatërruar tashmë vendin, zoti president i arratisur, a nuk e keni shkatërruar ushtrinë dhe ekonominë e tij, i keni lënë në ur njerëzit e tij dhe keni ikur me para që, nëse do të shpërndaheshin, do të sigurohej që askush të mos ishte i uritur apo i varfër?”.

Makhlouf tha se shumë civilë kanë humbur jetën në rajon gjatë operacioneve nga forcat e sigurisë dhe e konsideroi Dallan përgjegjës për nxitjen e incidenteve.

Ditët e fundit, provincat bregdetare të Latakias dhe Tartusit kanë qenë skenë e tensioneve të shtuara të sigurisë mes sulmeve të koordinuara nga besnikët e ish-regjimit të Bashar Asadit. Këto sulme – të përshkruara si më të rëndat që nga rënia e regjimit në dhjetor – shjënjestruan patrullat e sigurisë, pikat e kontrollit dhe spitalet, duke rezultuar në të vdekur dhe të plagosur.

Si kundërpërgjigje, forcat e sigurisë dhe ato ushtarake nisën operacione gjithëpërfshirëse për të gjurmuar sulmuesit. Operacionet kanë çuar në përleshje të ashpra, ndërsa zyrtarët e qeverisë pohojnë se situata po shkon drejt stabilitetit të plotë.

Asad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Sharaa, i cili udhëhoqi forcat kundër regjimit për të rrëzuar Asadin, u shpall president për një periudhë kalimtare më 29 janar.