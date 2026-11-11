Kushner: Emisarët e Trumpit do të vizitojnë Moskën për shifrat e “shkëmbimit më të madh humanitar të të burgosurve”

Emisarët e presidentit amerikan, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, do të udhëtojnë të enjten drejt Moskës për bisedime me presidentin rus, Vladimir Putin, pas negociatave trepalëshe të paqes me delegacionet ruse dhe ukrainase, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, raporton Anadolu.
“Një nga aspektet pozitive është se ramë dakord të realizojmë shkëmbimin më të madh humanitar të të burgosurve, për të cilin do të finalizojmë shifrat nesër”, u tha Kushner gazetarëve, duke konfirmuar përparimin e arritur në takimet diplomatike.
Këshilltari presidencial shpjegoi se vizita në Moskë synon shqyrtimin e diskutimeve të zhvilluara në Abu Dhabi, duke thënë se “shohim disa hapje dhe mundësi atje”.
Kushner vuri në dukje se një nga objektivat kryesore të misionit në Rusi është zgjerimi i kornizës së negociatave, duke shpjeguar se Washingtoni synon të sigurojë pjesëmarrjen e Evropës për të krijuar një format shumëpalësh dhe të qëndrueshëm të paqes.
Emisarët më pas do të udhëtojnë drejt Dublinit për të informuar presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, dhe për të shqyrtuar më tej idetë e diskutuara gjatë negociatave, tha Kushner.
Vizita e ardhshme vjen pas dy ditësh bisedimesh trepalëshe të paqes, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja dhe të zhvilluara në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi. Këto shënuan takimet e para të drejtpërdrejta trepalëshe për paqe që nga bisedimet e zhvilluara në Gjenevë në shkurt.