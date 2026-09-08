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Kushner fajëson politikën zgjedhore në Izrael për pengesat ndaj planit për Gazën

US envoy Jared Kushner leaves after a meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026.

I dërguari i SHBA-së, Jared Kushner, ka thënë se politika e brendshme në Izrael po ndikon në përpjekjet e administratës së Donald Trump për zbatimin e planit për Gazën pas luftës.

Gjatë një informimi në Kiev të dielën, Kushner tha se SHBA-ja dhe Izraeli bien dakord për rezultatin përfundimtar që synohet për Gazën, por shtoi se zgjedhjet e afërta në Izrael po e bëjnë qeverinë më të vështirë në vendimmarrje.

“Ne pajtohemi me ta për rezultatin përfundimtar. Ata thjesht kanë një zgjedhje të çmendur dhe kjo i bën pak irracionalë në disa aspekte, por ne jemi shumë të vendosur dhe po punojmë për t’i zgjidhur këto çështje”, tha Kushner.

Izraeli pritet të mbajë zgjedhjet për Knessetin e 26-të më 27 tetor. Sondazhet e transmetuesit publik KAN tregojnë rënie të mbështetjes për partinë Likud të kryeministrit Benjamin Netanyahu, e cila parashikohet të fitojë rreth 20 nga 120 vendet në parlament.

Kushner raportohet se së fundmi i ka kërkuar Netanyahut të mos ndërmarrë hapa që mund të pengojnë planin amerikan. Sipas raportimeve, ai i ka bërë thirrje kryeministrit izraelit “të mos krijojë pengesa” për zbatimin e udhërrëfyesit të bordit të paqes. /mesazhi

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