Kushner fajëson politikën zgjedhore në Izrael për pengesat ndaj planit për Gazën

I dërguari i SHBA-së, Jared Kushner, ka thënë se politika e brendshme në Izrael po ndikon në përpjekjet e administratës së Donald Trump për zbatimin e planit për Gazën pas luftës.
Gjatë një informimi në Kiev të dielën, Kushner tha se SHBA-ja dhe Izraeli bien dakord për rezultatin përfundimtar që synohet për Gazën, por shtoi se zgjedhjet e afërta në Izrael po e bëjnë qeverinë më të vështirë në vendimmarrje.
“Ne pajtohemi me ta për rezultatin përfundimtar. Ata thjesht kanë një zgjedhje të çmendur dhe kjo i bën pak irracionalë në disa aspekte, por ne jemi shumë të vendosur dhe po punojmë për t’i zgjidhur këto çështje”, tha Kushner.
Izraeli pritet të mbajë zgjedhjet për Knessetin e 26-të më 27 tetor. Sondazhet e transmetuesit publik KAN tregojnë rënie të mbështetjes për partinë Likud të kryeministrit Benjamin Netanyahu, e cila parashikohet të fitojë rreth 20 nga 120 vendet në parlament.
Kushner raportohet se së fundmi i ka kërkuar Netanyahut të mos ndërmarrë hapa që mund të pengojnë planin amerikan. Sipas raportimeve, ai i ka bërë thirrje kryeministrit izraelit “të mos krijojë pengesa” për zbatimin e udhërrëfyesit të bordit të paqes. /mesazhi