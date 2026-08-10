Kuvajti përgëzon Pakistanin për paktin trepalësh të mbrojtjes me Turqinë dhe Arabinë Saudite

Kuvajti përgëzoi Pakistanin për nënshkrimin e një marrëveshjeje trepalëshe mbrojtjeje me Turqinë dhe Arabinë Saudite, njoftoi sot Ministria e Jashtme e Pakistanit, transmeton Anadolu.
Në një telefonatë, ministri i Jashtëm i Kuvajtit Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah përgëzoi homologun e tij pakistanez Ishaq Dar për nënshkrimin e fundit të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës.
Të premten, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif nënshkruan marrëveshjen në Mekë.
Pakti e konsideron një sulm të armatosur kundër çdo njërit prej tre vendeve si sulm kundër të gjithëve dhe synon të forcojë parandalimin kolektiv dhe të zgjerojë bashkëpunimin mbrojtës.
Marrëveshja vjen pas viteve të konsultimeve midis Riadit, Ankarasë dhe Islamabadit që synojnë forcimin e bashkëpunimit mbrojtës dhe koordinimin e përgjigjeve ndaj sfidave të përbashkëta të sigurisë bazuar në interesat e tyre strategjike.
Kjo erdhi mes tensioneve të larta në Ngushticën e Hormuzit pas konfliktit midis Iranit dhe SHBA-së, i cili ka ngritur shqetësime mbi furnizimet globale të energjisë dhe sigurinë detare, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për të ruajtur lirinë e lundrimit.
Dy ministrat diskutuan gjithashtu mbi situatën rajonale, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar.
Ata diskutuan mbi marrëdhëniet dypalëshe Pakistan-Kuvajt dhe çështje me interes të ndërsjellë, përfshirë vazhdimin e vizitës së fundit të Jarrah në Pakistan si dhe mënyrat për të rritur më tej bashkëpunimin dhe investimet në sektorët kryesorë.