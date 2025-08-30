Kuvendi del njoftim zyrtar: Seanca konstituive konsiderohet e përmbyllur, të hënën mblidhet Kryesia

Kuvendi i Kosovës, edhe përmes njoftimit zyrtar duke cituar Kryeparlamentarin Dimal Basha, e ka konsideruar si të përfunduar procesin e konstituimit, pavarësisht se dështoi zgjedhja e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb.
Në njoftimin e lëshuar nga Kuvendi thuhet se Basha e ka përmbyllur seancën konstituive, meqë konstatoi se janë ezuruar të gjitha opsionet për zgjedhjen e nënkryetarit të pestë, që vjen nga komuniteti joshumicë serb.
Ai kujtoi se asnjëri nuk është zgjedhur nënkryetar, ku tetë prej tyre nuk kanë marrë votat e nevojshme për nënkryetar të Kuvendit, në të gjitha tentativat, ndërsa dy prej tyre kanë refuzuar të jetë kandidat për nënkryetar.
“Ne si Kuvend nuk kemi mundësi tjetër se si të vazhdojmë sa i përket nënkryetarit që vjen nga komuniteti joshumicë serb, prandaj me këtë rast konsideroj se kemi ezauruar edhe pikën e katërt të rendit të ditës të seancës konstituive dhe meqenëse nuk ka mundësi tjetër objektive se si të procedohet tutje, konsideroj që kjo seancë konstituive konsiderohet e përmbyllur”, ka deklaruar Basha.
Tutje në njoftim thuhet se Basha konsideroi se në emër të funksionalizimit të Kuvendit dhe materializimit të rezultatit zgjedhor të 9 shkurtit, moszgjedhja e njërit nga pesë nënkryetarët apo njërit nga gjashtë anëtarët e Kryesisë nuk mund të bëhet pengesë që bllokon konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Ai e ka thirrur mbledhjen e parë të Kryesisë për të hënë në orën 13:00.
“Pas përmbylljes së seancës konstituive, konsideroj që Kuvendi i Republikës sonë duhet të vazhdojë punën siç parashihet me kushtetutë, ndërkaq se si të veprohet tutje me punën tonë si Kuvend, do t’i konsultoj anëtarët e zgjedhur tanimë të Kryesisë së Kuvendit, mbledhje kjo që do të mbahet në Sallën C 301, të hënën, në orën 13:00”, ka deklaruar Basha.