Ky është Kia Stonic i ri – hap i madh përpara në dizajn, por edhe ndryshime në teknologji

Kia Stonic është një nga veturat e preferuara në treg.
Pse?
Një formulë e thjeshtë është fituese, paketim i vogël, por shumë hapësirë në kabinë dhe një çmim i favorshëm. Një crossover i vogël në Kroaci fillon nga 17,750 euro, që është një ofertë e shkëlqyer.
Por është koha për ndryshime. Një automjet nuk mund të qëndrojë në treg për një kohë të pacaktuar pa rifreskuar dizajnin dhe teknologjinë e tij. Ky është Stonic i ri.
Versioni i rishikuar u prezantua në Kore dhe do të mbërrijë në Evropë në fillim të vitit 2026. Me një gjatësi prej 417 cm, është rritur tre centimetra dhe është vizualisht i panjohshëm: Të gjithë elementët modernë të Kia-s, të njohur nga modelet aktuale, janë shtuar në tabelë.
Ka dy ekrane të rinj 12.3 inç në brendësi. Kia ka përmirësuar gjithashtu sistemet e asistencës: sistemet e monitorimit të korsisë, kontrollin adaptues të lundrimit…
Dy motorë benzine janë në dispozicion me 100 kf ose 115 kuaj/fuqi, i dyti me një hibrid të butë 48 volt. Blerësit do të zgjedhin midis një transmisioni manual me gjashtë shpejtësi ose një automatik me dy tufa.
Nuk ka informacion konkret në lidhje me çmimin, por pritet një rritje e lehtë.