Ky mëngjes do t’ju ​​japë energji

A jeni një nga ata njerëz që përpiqen çdo mëngjes të “shtyjnë” trupin e tyre ose të ndjejnë se bateritë e tyre po mbarojnë shumë herët gjatë ditës? Me siguri keni në rrethin tuaj disa njerëz vërtet për t’u patur zili, të cilët ngrihen nga shtrati plot energji, gati për të kapur ditën. Nëse pyesni veten “si e bëjnë këtë?”. Ndoshta një nga sekretet e tyre është ushqimi i duhur. Ndoshta ndoshta është koha për një “tronditje” në zakonet tuaja të të ngrënit, duke filluar me vaktin e parë të ditës, i cili nuk është asgjë më shumë se mëngjes. Ndiqni këto hapa të thjeshtë dhe shihni ndryshimin në praktikë.

Hapi 1: Merrni zakonin e mëngjesit

Ka shumë që anashkalojnë mëngjesin dhe pyetjen “Pse?” Përgjigjet ndryshojnë: disa nuk kanë oreks kur zgjohen, të tjerët nuk kanë kohë, ndërsa shumë besojnë se konsumimi i një vakti më pak do t’i bëjë ata të humbin peshë më lehtë. Çdo mëngjes, rezervat e energjisë së trupit janë bosh për shkak të agjërimit të mëparshëm gjatë natës. Pra, nëse jeni mësuar të anashkaloni mëngjesin ose të pini vetëm një kafe “në këmbë”, ka kuptim të keni një kohë të vështirë “të vendosni makinat”. Përkundrazi, duke konsumuar një mëngjes të balancuar, i jepni trupit tuaj energjinë e nevojshme për të filluar ditën tuaj me energji dhe me humor të lartë!

Hapi 2: Mos kini frikë nga karbohidratet

Edhe pse ato nuk janë përkrahur disa herë, në realitet, karbohidratet dhe më saktësisht glukoza në gjak, janë burimi kryesor i energjisë si për trupin e njeriut ashtu edhe për trurin. Prandaj, për të siguruar funksionimin e qetë të trupit tonë në mënyrë që të jemi në gjendje të kryejmë aktivitetet tona të përditshme, ne duhet ta furnizojmë atë me karbohidrate në intervale të rregullta. Karbohidratet komplekse janë një zgjedhje shumë e mirë (bukë e zezë, drithëra për mëngjes dhe bar me grurë dhe tërshërë të tërë, oriz kaf, bishtajore, etj.), Pasi ato nuk janë vetëm një burim i mirë fibrash, por gjithashtu kontribuojnë në lirimin gradual të glukozës në qarkullim.të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm të energjisë për trupin.

Hapi 3: “Investoni” në vitaminat e kompleksit B

Vitaminat e kompleksit B (acid folik, B12, etj.), jo vetëm që rrisin funksionin e trurit duke lehtësuar transportin e impulseve nervore, por gjithashtu luajnë një rol në procesin e shndërrimit të ushqimit në energji që mund të përdoret nga trupi. Për të përfituar nga përfitimet e tyre, sigurohuni që të hani mjaft prej tyre, duke përfshirë ushqime të tilla si produktet e qumështit, mishin, peshkun, drithërat dhe perimet me gjethe jeshile në dietën tuaj të përditshme.

Këshillë shtesë

Letargjia që ndjeni shpesh mund të jetë për shkak të hidratimit të pamjaftueshëm. Prandaj sigurohuni që të konsumoni sasi të mjaftueshme të lëngjeve dhe ushqimeve me përmbajtje të lartë uji, si fruta dhe perime, si në mëngjes ashtu edhe gjatë gjithë ditës.

Disa sugjerime:

1% kos me drithëra të plota për mëngjes dhe 1 lugë gjelle mjaltë

1 gotë lëng portokalli natyral dhe një dolli me bukë kafe, djathë me pak yndyrë dhe perime të zgjedhura p.sh. marule

1 gotë pije bajame perimesh me 1 bar drithëra me drithëra të plota dhe 1 fruta të stinës

1 gotë lëng frutash natyral dhe omletë me të bardha vezësh, djathë me pak yndyrë, perime të zgjedhura dhe pak vaj