Ky Mercedes thuhet se ka 2.2 milionë kilometra të kaluara dhe është ende në përdorim të përditshëm në Finlandë

Në Vantaa të Finlandës, një Mercedes-Benz i serisë E që ka përshkuar 2.2 milionë kilometra qëndron në oborrin e një koncesionari makinash.
Automjeti, i përdorur më parë si taksi në Gjermani, u ble nga tregtari i makinave Ville Räisänen për vetëm 280 euro.
Räisänen tha se e bleu makinën si pjesë këmbimi, pasi dyert e saj ishin të zëvendësuara dhe të vështira për t’u gjetur.
Mercedes-i i vitit 2002 ishte në përdorim të përditshëm edhe pas importimit në Finlandë në vitin 2018.
Taksa e makinës u llogarit bazuar në një kilometrazh prej 186,000 kilometrash, pasi paneli i instrumenteve kishte ngecur në 999,999.
Dokumentet e mirëmbajtjes tregojnë se makina ka kaluar një milion kilometra dy herë.
Räisänen ka edhe një taksi tjetër gjermane Mercedes, e cila ka përshkuar 1.2 milion kilometra dhe përdoret nga gruaja e tij.
Ky rast tregon që makinat gjermane mund të jenë jashtëzakonisht të qëndrueshme dhe të afta për përdorim afatgjatë. /