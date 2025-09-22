Ky Mercedes thuhet se ka 2.2 milionë kilometra të kaluara dhe është ende në përdorim të përditshëm në Finlandë

Në Vantaa të Finlandës, një Mercedes-Benz i serisë E që ka përshkuar 2.2 milionë kilometra qëndron në oborrin e një koncesionari makinash.

Automjeti, i përdorur më parë si taksi në Gjermani, u ble nga tregtari i makinave Ville Räisänen për vetëm 280 euro.

Räisänen tha se e bleu makinën si pjesë këmbimi, pasi dyert e saj ishin të zëvendësuara dhe të vështira për t’u gjetur.

Mercedes-i i vitit 2002 ishte në përdorim të përditshëm edhe pas importimit në Finlandë në vitin 2018.

Taksa e makinës u llogarit bazuar në një kilometrazh prej 186,000 kilometrash, pasi paneli i instrumenteve kishte ngecur në 999,999.

Dokumentet e mirëmbajtjes tregojnë se makina ka kaluar një milion kilometra dy herë.

Räisänen ka edhe një taksi tjetër gjermane Mercedes, e cila ka përshkuar 1.2 milion kilometra dhe përdoret nga gruaja e tij.

Ky rast tregon që makinat gjermane mund të jenë jashtëzakonisht të qëndrueshme dhe të afta për përdorim afatgjatë. /

