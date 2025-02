Lajmet e fundit nga Palestina

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres bëri thirrje për respektimin e armëpushimit në Gaza dhe hodhi poshtë zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga toka e tyre.

Forcat izraelite u përleshën me palestinezët në disa qytete në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe kolonët plagosën një të ri në një sulm në qytetin Surif, afër qytetit të Hebronit.

I liruari rob izraelit Ohad Ben Ami u bëri thirrje izraelitëve të vazhdojnë protestat dhe paralajmëroi se koha po mbaron për 73 personat që ende mbahen në robëri në Gaza.

Rusia falënderoi palestinezët, Egjiptin dhe Katarin për lirimin e robit izraelito-rus, Alexander Trufanov, ndërsa Argjentina përshëndeti lirimin e izraelito-argjentinasit Iair Horn.

Një monitorues i krizës me bazë në SHBA thotë se zona e zgjeruar e tamponit e Izraelit në Gaza përbën një “kërcënim vdekjeprurës për palestinezët” pavarësisht armëpushimit, me të paktën 12 njerëz të vrarë ndërsa i afroheshin zonës në javët e fundit.

