Lajmet e fundit nga Palestina këtë mbrëmje

Huthët e Jemenit thonë se Izraeli ka katër ditë për të rifilluar ndihmën për Gazën ose do të përballet me sulme të reja. Kanë kaluar gjashtë ditë që kur të gjitha furnizimet me ndihma janë bllokuar për të hyrë në Rrip.



Ushtria izraelite i vuri zjarrin xhamisë Al-Nasr në Nablus dhe i pengoi zjarrfikësit të shuajnë zjarrin, një nga një seri sulmesh ndaj objekteve fetare në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë Ramazanit.



Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se plani i paraqitur nga Egjipti dhe udhëheqësit arabë për menaxhimin e pasluftës të Rripit të Gazës nuk shihet si “adekuat” nga administrata Trump.

Gazeta lokale libaneze L’Orient-Le Jour raportoi se ushtria izraelite kreu 15 sulme ajrore brenda 30 minutave në Libanin jugor rreth orës 22:00 sipas kohës lokale.



Senatori amerikan Peter Welch, një demokrat i Vermontit, ka prezantuar legjislacionin që kërkon të rivendosë fondet e SHBA për UNRWA.

Kryeministri palestinez Mohammad Mustafa ka bërë thirrje për miratimin e planit palestinezo-egjiptian për rindërtimin e Gazës në një takim të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC), transmeton agjencia e lajmeve Wafa.

Hamasi falënderon Houthit për ultimatumin e ndihmës në Gaza. Hamasi tha se vendimi i tyre është “një zgjerim i mbështetjes dhe mbështetjes që ai dha gjatë gjithë luftës së shfarosjes në Rripin e Gazës”.



Ushtria izraelite thotë se ka kryer sulme në “lokacionet ushtarake” që i përkasin Hezbollahut në Libanin jugor, ku tha se janë identifikuar “armë dhe raketahedhës”.

Pesëdhjetë e gjashtë robër izraelitë të liruar nga Gaza i kanë shkruar një letër Netanyahut, duke i kërkuar atij të përfundojë marrëveshjen e armëpushimit dhe që robërit e mbetur të kthehen menjëherë në shtëpi, raportojnë mediat izraelite.

Një baba palestinez vdiq vetëm disa orë pasi u ribashkua me djalin e tij, i cili u lirua nga paraburgimi izraelit si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit, raporton agjencia palestineze e lajmeve Wafa.

Organizatat e ndihmës paralajmërojnë se kushtet në Gaza po përkeqësohen mes bllokimit të ndihmës izraelite. Situata është e varur nga një fije. Ndalimi i izraelitëve për hyrjen e të gjitha llojeve të ndihmave në Rripin e Gazës nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka komplikuar situatën humanitare dhe mjekësore.

SHBA anulon miliona grante dhe kontrata për Universitetin e Kolumbisë për akuza antisemitiste.



Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha se kampet e refugjatëve Jenin, Tulkarem dhe Nur Shams, në Bregun Perëndimor të pushtuar në veri, pothuajse janë zbrazur nga banorët e tyre.

Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka konfirmuar 48,440 të vdekur palestinezë në luftën e Izraelit në Gaza, ndërsa 111,845 njerëz janë plagosur. Zyra e Qeverisë për Media përditësoi numrin e saj të vdekjeve në të paktën 61,709, duke thënë se mijëra palestinezë të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur.



Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023, të udhëhequra nga Hamasi dhe më shumë se 200 u zunë robër.