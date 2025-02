Lajmet më të fundit nga Gaza këtë mëngjes

Shkëmbimi i fundit i të burgosurve dhe robërve midis Izraelit dhe Hamasit do të bëhet këtë mëngjes, me tre pengje izraelitë që do të lirohen në këmbim të 183 të burgosurve palestinezë.



Të burgosurit izraelitë do të lirohen në dy faza, sipas raporteve të mediave palestineze: e para do të zhvillohet në orën 8:30 të mëngjesit me orën lokale (06:30 GMT) në Deir el-Balah, Gaza qendrore. E dyta në mesditë me orën lokale (10:00 GMT), me vendndodhjen ende të paqartë.



Ushtria izraelite ka bastisur disa shtëpi në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që i përkasin familjeve të palestinezëve që do të lirohen sot si pjesë e shkëmbimit.



Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Presidenti Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për shkurtimin e ndihmës financiare për Afrikën e Jugut, duke përmendur mosmiratimin e tij ndaj politikës së saj të tokës dhe çështjes së gjenocidit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë kundër Izraelit.



Prokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare, Karim Khan mund të jetë personi i parë që do të jetë në shënjestër sipas urdhrit ekzekutiv të Presidentit Trump që autorizon sanksione kundër gjykatës dhe stafit të saj, raporton agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar dy burime anonime.

