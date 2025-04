Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mbrëmje

Netanyahu takohet me Trump ndërsa sulmet izraelite vazhdojnë në Gaza. Kryeministri i Izraelit ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë për një takim me presidentin amerikan.



Trump dhe Netanyahu kanë përsëritur planet e tyre të dëbimit për të pastruar Gazën nga palestinezët, me këta të fundit duke thënë se ka vende që duan të lejojnë njerëzit e Gazës të hyjnë.

Krerët e shumë agjencive të OKB-së bënë thirrje për rinovimin e armëpushimit të Gazës

Banorët e Gazës thonë se Izraeli po ndërton pozicione në rajonet e pushtuara

Netanyahu: Izraeli po punon për marrëveshjen për të nxjerrë pengjet e mbetura nga Gaza

Irani në “rrezik të madh” nëse dështojnë bisedimet me SHBA: Trump



Palestinezët mbajnë grevë në të gjithë Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor për të protestuar kundër luftës së Izraelit në Gaza



Hamasi ka kritikuar një deklaratë të SHBA-së, e cila pretendonte se grupi palestinez “përdor ambulanca dhe më gjerësisht mburoja njerëzore për terrorizmin”.



Presidenti i Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestine ka bërë thirrje për një hetim ndërkombëtar të pavarur për “vrasjen e qëllimshme” të 15 personelit humanitar muajin e kaluar në një sulm nga forcat izraelite në Gaza.



Izraeli godet Gazën, duke bombarduar një tendë që strehonte gazetarë pranë spitalit Nasser në Khan Younis, duke vrarë të paktën dy persona dhe duke plagosur nëntë të tjerë.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se të paktën 50,695 palestinezë janë konfirmuar të vdekur dhe 115,338 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Zyra e Qeverisë për Media përditësoi numrin e saj të vdekjeve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra njerëz të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur.



Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi i 7 tetorit 2023 dhe më shumë se 200 u zunë robër.