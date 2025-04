Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mbrëmje

Një seri sulmesh të reja ajrore të SHBA-së kanë shënjestruar qytetet e Jemenit, sipas televizionit Al Masirah, i lidhur me Houthi.

Antonio Guterres i OKB-së thotë se shumica e Gazës është nën urdhrat e evakuimit të detyruar nga Izraeli ose brenda zonave të bllokuara nga ushtria.



Krahu ushtarak i Hamasit thotë se ka humbur kontaktet me një grup që ruante ushtarin amerikano-izraelit Edan Alexander pasi një bombardim izraelit goditi zonën ku ai po mbahej.



Hamasi po shqyrton një propozim të ri armëpushimi nga Izraeli dhe do të përgjigjet “sa më shpejt të jetë e mundur”, pasi zëdhënësi i lëvizjes Sami Abu Zuhri i tha Al Jazeera se “kërkesa për çarmatosjen e Hamasit nuk është e pranueshme as të dëgjohet”.



Ministria thotë se të paktën 51,000 palestinezë janë konfirmuar të vdekur dhe 116,343 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza që kur filloi 18 muaj më parë.



Zyra e Qeverisë për Media përditësoi numrin e saj të vdekjeve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra njerëz të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi i 7 tetorit 2023 dhe më shumë se 200 u zunë robër.