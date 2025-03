Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mbrëmje

Udhëheqësit arabë u takuan me të dërguarin e SHBA-së për Lindjen e Mesme Steve Wikoff në Doha, Katar, duke thënë se ata do të punojnë me të për të zhvilluar planin e tyre të rindërtimit të Gazës.



Presidenti amerikan Donald Trump u duk se u tërhoq nga kërcënimet e tij për të zhvendosur popullsinë e Gazës, duke thënë se “askush nuk do të dëbohet”.



Bllokada totale e Izraelit në Rripin e Gazës është në ditën e 11-të, pa ushqim, karburant apo ilaçe të lejuara të kalojnë në territor.



Familjet e disa robërve izraelitë që mbahen në Gaza i kanë bërë thirrje kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu që të rivendosë furnizimin me energji elektrike në Gaza, sipas mediave izraelite.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka konfirmuar se të paktën 48.515 palestinezë janë vrarë dhe 111.941 janë plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Zyra e Mediave të Qeverisë së Gazës ka përditësuar numrin e saj të të vdekurve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra palestinezë të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur.



Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 dhe më shumë se 200 u zunë robër.

