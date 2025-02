Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez (PIJ) po përgatiten për një tjetër shkëmbim të të burgosurve sot, me grupet që do të lirojnë tre robër izraelitë nga Gaza rreth mesditës me orën lokale (10:00 GMT). Autoritetet izraelite do të lirojnë në këmbim 369 të burgosur palestinezë.



Sulmi i Izraelit ka vazhduar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, me forcat e tij duke vrarë një palestinez 19-vjeçar gjatë një bastisjeje në kampin e refugjatëve Askar, në lindje të Nablusit.



Autoritetet palestineze kanë konfirmuar gjithashtu vrasjen e tre personave të qëlluar nga forcat izraelite gjatë një bastisjeje në kampin e refugjatëve Nur Shams, në lindje të Tulkarem, të mërkurën.



Ministri i Jashtëm i Jordanisë, Ayman Safadi, ka thënë se ekziston një plan egjiptian i mbështetur nga Arabët për të rindërtuar Gazën pa zhvendosur banorët e saj, por shtoi se vendi i tij nuk është në gjendje të pranojë më refugjatë palestinezë.



Ministri i Brendshëm i Libanit, Ahmad al-Hajjar, vizitoi dy oficerë të UNIFIL të plagosur nga mbështetësit e Hezbollahut gjatë trazirave në Bejrut të premten, teksa bëri thirrje për një takim urgjent për të diskutuar dhunën.

Share this: Facebook

X