Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Hamasi lëshoi ​​një deklaratë duke thënë se është gati për “një fazë të dytë në të cilën të burgosurit do të shkëmbehen me një lëvizje”, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje që çon në një armëpushim të përhershëm dhe një tërheqje të plotë izraelite nga Gaza.



Grupi gjithashtu hodhi poshtë thirrjen e Izraelit për çarmatimin dhe largimin e tij nga Gaza, duke thënë se kushte të tilla janë “të papranueshme” dhe “luftë psikologjike qesharake”.



Palestinezët në kampin e refugjatëve Nur Shams në Bregun Perëndimor të pushtuar thanë se trupat izraelite po i detyrojnë fëmijët, gratë dhe të moshuarit të largohen nga shtëpitë e tyre, duke përfshirë një grua 80-vjeçare dhe djalin e saj invalid.



Një grup ekspertësh të të drejtave të njeriut të OKB-së denoncuan Hamasin për një “shfaqje publike degraduese” të robërve izraelitë më 8 dhe 15 shkurt dhe dënuan keqtrajtimet dhe abuzimet e Izraelit ndaj të burgosurve palestinezë.



Një hetim nga agjencia e lajmeve Associated Press zbuloi se përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale nga Microsoft dhe OpenAI nga ushtria izraelite u “rritën në qiell”, por mënyra se si këto sisteme zgjedhin objektivat mund të shkojnë keq për shkak të të dhënave të gabuara ose algoritmeve me të meta.

