Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Pas një ekzaminimi mjeko-ligjor, Izraeli ka akuzuar Hamasin për kthimin e trupit të një personi të paidentifikuar të enjten dhe duke pretenduar rrejshëm se ishte pengu izraelit Shiri Bibas.



Hamasi nuk ka komentuar ende mbi akuzat, të cilat kanë vënë në dyshim shkëmbimin rob me të burgosur të së shtunës, si dhe negociatat për raundin e dytë të armëpushimit.



I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për pengjet e ka etiketuar vendimin e supozuar të Hamasit për lirimin e një trupi të paidentifikuar “të tmerrshëm” dhe tha se grupi “do të përballet me asgjësimin total” nëse nuk i kthen të gjithë robërit.



Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres ka dënuar gjithashtu “parakalimin e trupave” të Hamasit gjatë ceremonisë së dorëzimit, duke thënë se ishte një shkelje e ligjit ndërkombëtar.



Netanyahu i Izraelit ka bërë thirrje për një operacion ushtarak “intensiv” në Bregun Perëndimor të pushtuar pas bombardimeve të autobusëve të së enjtes në Tel Aviv, me ushtrinë izraelite duke njoftuar se ka vendosur tre njësi shtesë në territorin e pushtuar.



Ushtria izraelite ka qëlluar dhe vrarë një djalë palestinez 15-vjeçar gjatë një bastisjeje në fshatin Shabtin, pranë Ramallah, në atë që zyrtarët lokalë e kanë përshkruar si një sulm “të paprovokuar”.

