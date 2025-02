Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi e ka përshkruar mbikalimin nga avionët ushtarakë izraelitë në funeralin e Bejrutit të liderit të vrarë të Hezbollahut, Hassan Nasrallah të dielën, si një “shkelje të sovranitetit të Libanit”.



I dërguari i presidentit amerikan Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, i cili do të udhëtojë në rajon ndërsa përpiqet të sigurojë “një zgjatje të fazës së parë” të armëpushimit, ka pohuar se askush nuk do të jetë në gjendje të jetojë në Gaza për “15 … 20 vjet” gjërsa ajo të rindërtohet.



Mustafa Barghouti, Sekretari i Përgjithshëm i Iniciativës Kombëtare Palestineze, ka thënë se Izraeli “po kërcënon ta çojë situatën në një luftë të plotë” si në Bregun Perëndimor të pushtuar ashtu edhe në Gaza.



Zyrtarë të lartë të BE-së do të takohen me ministrin e Jashtëm izraelit Gideon Saar të hënën në Bruksel, duke ringjallur dialogun e drejtpërdrejtë midis bllokut dhe qeverisë së Netanyahut.



Një raport i ri mbi mbylljet globale të internetit ka zbuluar se Izraeli ka kufizuar aksesin në internet në Gaza gjashtë herë në vitin 2024, më së shumti nga çdo vend në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.

Share this: Facebook

X