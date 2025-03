Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Shtetet e Bashkuara nisin sulme ajrore ndaj Houthi-ve të Jemenit, me presidentin Donald Trump duke paralajmëruar se “ferri do të bjerë shi” për sulmet ndaj anijeve të Detit të Kuq. Të paktën 23 persona janë vrarë.



Sulmet vijnë pasi Houthi-t kërcënuan të rifillojnë sulmet ndaj anijeve të lidhura me Izraelin në Detin e Kuq mbi bllokadën totale të Rripit të Gazës, e cila tashmë ka hyrë në javën e saj të tretë.



Forcat izraelite vazhdojnë sulmet në Gaza pavarësisht armëpushimit, duke vrarë të paktën nëntë persona, përfshirë punonjës të ndihmës dhe gazetarë, në Beit Lahiya.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se të paktën 48,543 palestinezë janë konfirmuar të vrarë dhe 111,981 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Zyra e Mediave të Qeverisë së Gazës ka përditësuar numrin e saj të të vdekurve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra palestinezë të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 të udhëhequr nga Hamasi dhe më shumë se 200 u zunë robër.

