Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Sulmet izraelite kanë vazhduar në të gjithë Rripin e Gazës gjatë orëve të fundit, duke përfshirë një sulm në një tendë në zonën Jabalia në veri të Rripit, e cila ka vrarë të paktën shtatë njerëz, përfshirë fëmijë.



Gaza ka vetëm ushqim të mjaftueshëm për të zgjatur një muaj, me diskutime në vazhdim për krijimin e “qendrave të palëvizshme të ndihmës” nën kontrollin ushtarak izraelit, sipas transmetuesit publik izraelit Kan.



Avionët luftarakë amerikanë kanë kryer më shumë sulme në zonat e kontrolluara nga Houthi të Jemenit, duke bombarduar dy herë distriktin al-Munira në provincën Hodeidah, sipas mediave të lidhura me Houthi.

Universiteti i Harvardit do të humbasë aftësinë e tij për të regjistruar studentë të huaj nëse nuk i plotëson kërkesat e administratës Trump për të dhënë informacion për disa mbajtës të vizave, ka paralajmëruar Departamenti i Sigurisë Kombëtare të SHBA-së.



Presidenti Trump bllokoi një sulm të planifikuar izraelit në objektet bërthamore iraniane në favor të negocimit të një marrëveshjeje bërthamore me Teheranin, raporton New York Times, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar të Shtëpisë së Bardhë.