Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Kalimi Rafah, pika e vetme hyrëse dhe dalëse e Gazës në Egjipt, do të rihapet sot për evakuimet mjekësore palestineze për herë të parë që kur Izraeli pushtoi pikën kufitare pothuajse nëntë muaj më parë.



Hamasi dhe Izraeli janë planifikuar gjithashtu të kryejnë shkëmbimin e radhës të robërve izraelitë me të burgosur palestinezë më vonë sot. Tre izraelitë do të lirohen në këmbim të 183 palestinezëve.



Ushtria izraelite ka hedhur në erë një shtëpi brenda kampit të refugjatëve Jenin, ndërsa sulmi i saj prej disa javësh ndaj guvernatorit në Bregun Perëndimor të pushtuar vazhdon.



Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt ka konfirmuar se Presidenti Trump do të takohet me kryeministrin izraelit Netanyahu në Uashington të martën.



Administrata Trump mund të heqë pengesën e vendosur nga ish-sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken për dërgimin e 24,000 pushkëve të sulmit në Izrael, raporton The New York Times.



Kreu i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) Philippe Lazzarini ka përshëndetur stafin e UNRWA-s teksa ata vazhdojnë të punojnë pavarësisht hyrjes në fuqi të një ndalimi izraelit për operacionet e tyre.

