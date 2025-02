Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Të paktën një person ka humbur jetën dhe të tjerë janë plagosur si pasojë e shembjes së një muri në Gaza, mes kushteve të stuhisë.



Netanyahu ka lavdëruar planin e Donald Trump për të zhvendosur me forcë palestinezët nga Gaza, duke thënë se ai “duhet të ndiqet, të ekzaminohet dhe të bëhet me të vërtetë”.



Shefi i OKB-së Antonio Guterres ka paralajmëruar kundër “çdo formë spastrimi etnik” në Gaza në një postim në X.



I dërguari i Izraelit në OKB ka thënë se vendi i tij do të “qëndrojë me” Shtetet e Bashkuara dhe “nuk do të marrë pjesë” në Këshillin “të njëanshëm” të OKB-së për të Drejtat e Njeriut.



Forcat izraelite po bllokojnë palestinezët që të marrin ushqim dhe ujë gjatë një rrethimi disaditor në kampin e refugjatëve Far’a, në Bregun Perëndimor të pushtuar.

