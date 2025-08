Land Rover Defender më i fuqishëm dhe më i errët arrin në treg me motor V8 që prodhon 626 kuaj-fuqi

Land Rover prezantoi Defender-in e fuqishëm OCTA vitin e kaluar, dhe tani po zgjeron gamën e tij me një edicion të ri “blackout”.

Ky është modeli OCTA Black, i cili ka deri në 30 pjesë të jashtme në të zezë mat ose me shkëlqim,

Nga jashtë, ai njihet nga nuanca Narvik Black, të cilën Land Rover e përshkruan si “e zeza më e pastër në gamën e ngjyrave Defender”.

Dhe ndërsa modeli standard ka një përfundim me shkëlqim, blerësit mund të zgjedhin gjithashtu një film mbrojtës mat opsional.

Ky është vetëm fillimi i temës së errët – Defender ka pllaka mbrojtëse të zeza mat, grepa tërheqëse të përputhshme dhe një sistem shkarkimi me katër tuba me të zezë me shkëlqim.

Ekziston gjithashtu një grilë e zezë përpara dhe shkronja Defender me ngjyrë argjendi të errët.

Blerësit mund të zgjedhin midis fellneve 20 ose 22 inç me një përfundim me ngjyrë të zezë me shkëlqim. Kapakët e qendrës së rrotave janë gjithashtu të zeza, dhe frenat vijnë me të zeza me shkëlqim.

Pjesa e brendshme ndjek të njëjtin stil të errët – pothuajse gjithçka është e zezë, duke përfshirë traversën, çelësat dhe timonin, të cilët janë të veshur me të zezë mat.

Një përfundim opsional me fibra karboni është gjithashtu në dispozicion. Ulëset janë të veshura me lëkurë të zezë gjysmë-aniline në një nuancë abanozi dhe kanë detaje nga pëlhura Kvadrat.

Prodhuesi deklaron se kjo ofron një “prekje të butë dhe të këndshme”, dhe ulëset gjithashtu kanë qepje dekorative në mbështetëset e shpinës.

Ashtu si OCTA standarde, modeli fuqizohet nga një motor V8 me dy turbo 4.4 litra me 626 kuaj-fuqi. Përshpejtimi nga 0 në 96 km/orë zgjat 3.8 sekonda, dhe shpejtësia maksimale është 250 km/orë.

OCTA Black gjithashtu përfshin të gjitha karakteristikat e reja që Defender sjell për vitin e modelit 2026. Këto janë dritat e përparme të modernizuara, një ekran më të madh infotainment 13.1 inç dhe ngjyra dhe përfundime të reja. Çmimi fillestar është rreth 183,000 euro. /Telegrafi/

