Lapid paralajmëron për reagime nga Ben-Gvir dhe Smotrich: “Nuk do t’i lejojmë të prishin marrëveshjen e Trump”

Lideri i opozitës në Izrael, Yair Lapid, ka thënë se nuk do të lejojë ministrat e krahut të djathtë, Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich, të “sabotëzojnë” marrëveshjen e propozuar nga presidenti Trump.
“Në më pak se dy orë, kur të përfundojë Shabati dhe të dëgjoni një mori kërcënimesh nga Smotrich dhe Ben-Gvir, mbani mend se ata nuk kanë me çfarë të kërcënojnë,” shkroi Lapid në platformën X.
“Sot një shumicë absolute në Knesset dhe në popullin e Izraelit mbështet marrëveshjen e Trump. Prej tre vitesh na keni predikuar për ‘vullnetin e popullit’ – e pra, ky është vullneti i shumicës,” shtoi ai.
Ben-Gvir dhe Smotrich kanë kundërshtuar vazhdimisht marrëveshjet e mundshme për armëpushim, duke theksuar se objektivat e luftës, përfshirë “shkatërrimin e Hamasit”, duhet të përmbushen para çdo marrëveshjeje.
Të dy ministrat nuk kanë reaguar ende, pasi Shabati kishte filluar përpara publikimit të deklaratave të Hamasit dhe Trump mbi marrëveshjen e armëpushimit. /mesazhi