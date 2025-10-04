Lapid paralajmëron për reagime nga Ben-Gvir dhe Smotrich: “Nuk do t’i lejojmë të prishin marrëveshjen e Trump”

Israeli right wing Knesset member Itamar Ben-Gvir, left, and Bezalel Smotrich, right, are pictured during the swearing in ceremony of the new Israeli government at the Knesset (Israeli parliament) in Jerusalem, on November 15, 2022 [Maya Alleruzzo /Pool/AFP]

Lideri i opozitës në Izrael, Yair Lapid, ka thënë se nuk do të lejojë ministrat e krahut të djathtë, Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich, të “sabotëzojnë” marrëveshjen e propozuar nga presidenti Trump.

“Në më pak se dy orë, kur të përfundojë Shabati dhe të dëgjoni një mori kërcënimesh nga Smotrich dhe Ben-Gvir, mbani mend se ata nuk kanë me çfarë të kërcënojnë,” shkroi Lapid në platformën X.

“Sot një shumicë absolute në Knesset dhe në popullin e Izraelit mbështet marrëveshjen e Trump. Prej tre vitesh na keni predikuar për ‘vullnetin e popullit’ – e pra, ky është vullneti i shumicës,” shtoi ai.

Ben-Gvir dhe Smotrich kanë kundërshtuar vazhdimisht marrëveshjet e mundshme për armëpushim, duke theksuar se objektivat e luftës, përfshirë “shkatërrimin e Hamasit”, duhet të përmbushen para çdo marrëveshjeje.

Të dy ministrat nuk kanë reaguar ende, pasi Shabati kishte filluar përpara publikimit të deklaratave të Hamasit dhe Trump mbi marrëveshjen e armëpushimit. /mesazhi

