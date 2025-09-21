Laptopi më i lirë i Apple mund të hyjë në prodhim shumë shpejt

Apple ka kohë që përflitet se do të përgatisë një MacBook të ri me një çip iPhone dhe një çmim më të ulët, dhe duket se do të hyjë në prodhim masiv së shpejti.
Një model MacBook më i përballueshëm, i mundësuar nga një procesor i serisë A, mund të hyjë në prodhim në tremujorin e katërt të këtij viti, sipas analistit të zinxhirit të furnizimit të Apple, Ming-Chi Kuo, shkruajnë mediat e huaja.
Kjo do të thotë që Apple mund të lansojë MacBook, me një çmim të përfolur prej 599 dollarësh, në fund të këtij viti ose në fillim të vitit 2026.
MacBook më i lirë i Apple u përfol për herë të parë në qershor.
Laptopi u përfol se do të kishte një ekran 33 centimetra dhe të njëjtin çip A18 Pro që Apple përdori në modelet iPhone 16 Pro.
Mund të jetë gjithashtu i disponueshëm në ngjyra më të ndritshme se çdo MacBook aktual, dhe të vijë në ngjyra rozë, të kaltër dhe të verdhë së bashku me një variant më klasik argjendi.