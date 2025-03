Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, ka shprehur dyshime për qëllimin e nismave që synojnë organizimin e një misioni paqeruajtës në Ukrainë, transmeton Anadolu.

Duke folur në një konferencë për media në Moskë me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Feridun Sinirlioğlu, Lavrov pyeti se çfarë do të kishin për detyrë të mbrojnë paqeruajtësit në Ukrainë pas një zgjidhje të paqes me Rusinë.

“Çfarë do të mbrojnë, të themi, paqeruajtësit? Çfarë mbetet nga regjimi neo-nazist i Kievit, i cili ka miratuar ligje që çrrënjosin kulturën, gjuhën dhe median ruse dhe kanë ndaluar Kishën Ortodokse kanonike të Ukrainës”, u shpreh ai.

Lavrov theksoi se qëllimi kryesor i Moskës është t’i japë fund persekutimit të gjithçkaje ruse në Ukrainë.

“Përndryshe, duket si një përpjekje për të shpëtuar atë që ka mbetur nga ky regjimi nga zemërimi i popullit duke vendosur paqeruajtës”, tha ai.

I pyetur për përfshirjen e mundshme të OSBE-së në zgjidhjen Rusi-Ukrainë, Lavrov shprehu skepticizëm, duke theksuar se organizata ka marrë pjesë më parë dhe Moska ka disa ankesa në këtë drejtim.

Sinirlioğlu, nga ana e tij, tha se do të bëjë përpjekje për t’i dhënë fund luftës, e cila ka shkaktuar vuajtje të jashtëzakonshme për miliona njerëz.