Lavrov: Operacioni ushtarak SHBA-Izrael mund të nxisë lëvizjen në Iran dhe fqinjët për të zhvilluar armë bërthamore

“Agresioni SHBA-Izrael kundër Iranit mund të nxisë një lëvizje në vend dhe fqinjët e tij në favor të zhvillimit të armëve bërthamore”, deklaroi sot ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve TASS, duke iu drejtuar një konference për mediat pas bisedimeve me ministrin e dytë të Punëve të Jashtme të Bruneit, Erywan Yusof në Moskë, Lavrov tha se “qëllimi fisnik, në dukje paradoksalisht i deklaruar, për të filluar një luftë për të parandaluar përhapjen e armëve bërthamore mund të stimulojë trende krejtësisht të kundërta”.
“Ky veprim, kjo luftë që tani ka filluar kundër Iranit, mund të nxisë, së pari, një lëvizje në favor të zhvillimit të armëve bërthamore, dhe jo vetëm në Iran por edhe në vendet fqinje arabe”, tha Lavrov.
Ai nënvizoi se kërcënimi për sigurinë globale bërthamore po përshkallëzohet dhe po rritet për shkak të konfliktit në Lindjen e Mesme. Lavrov shtoi se ka konfirmim nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe inteligjenca amerikane se Irani nuk po përpiqej të prodhonte armë bërthamore.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei. Teherani është përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin dhe vendet e lidhura me SHBA-në në vendet e Gjirit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump është zotuar të shkatërrojë raketat e Iranit, të shkatërrojë industrinë e tij të raketave dhe të shkatërrojë marinën, duke përsëritur se nuk mund të ketë armë bërthamore.
Sulmet ndodhën ndërsa bisedimet midis Washingtonit dhe Teheranit mbi programin bërthamor të këtij të fundit po vazhdonin nën ndërmjetësimin e Omanit.