Liderët e BE-së mblidhen së bashku në mbledhjen e parë për “mbrojtjen”

Liderët e Bashkimit Evropian (BE), u mblodhën për takimin e parë të samitit special për të diskutuar mënyrat për të forcuar mbrojtjen e Evropës në mes të gjeopolitikës aktuale, veçanërisht përballë kërcënimeve nga SHBA-ja gjatë epokës së Donald Trumpit dhe Rusia, raporton Anadolu.

“Kjo është hera e parë që ne mblidhemi me një takim kushtuar vetëm mbrojtjes”, tha Antonio Costa, presidenti i Këshillit Evropian para fillimit të takimit jozyrtar që mbahet në Pallatin Egmont në Bruksel.

Costa tha se në samit do të diskutojnë për prioritetet e mbrojtjes, se si të sigurohet financimi i nevojshëm për ta dhe si të zhvillohen partneritetet ekzistuese.

– Marrëdhëniet me SHBA-në

Liderët në kuadër të samitit do të fokusohen në marrëdhëniet me SHBA-në në veçanti.

Lëvizja gjithëpërfshirëse e Trumpit në lidhje me tarifat doganore ndaj Kanadasë, Meksikës dhe Kinës, të cilën ai e njoftoi gjatë fundjavës, do të jetë në rendin e ditës dhe do të diskutohet se çfarë mund të bëhet nëse ai shpall një vendim të ngjashëm kundër Evropës.

Marrëdhëniet me SHBA-në do të diskutohen gjithashtu në kontekstin e insistimit të Trumpit për “më shumë shpenzime të mbrojtjes” dhe kërcënimeve ndaj Danimarkës anëtare të BE-së lidhur me Grenlandën.

Në një pjesë të samitit do të marrin pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte si dhe kryeministri britanik Keir Starmer.

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë në vitin 2022, Bashkimi Evropian ka kërkuar zgjidhje për të forcuar mbrojtjen e tij kundër kërcënimeve nga Rusia dhe për të siguruar një shkallë të caktuar të “autonomisë mbrojtëse” nga SHBA-ja nën ombrellën e NATO-s.