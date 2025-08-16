Liderët evropianë të gatshëm të punojnë me Trumpin dhe Zelenskyyn në takimin trepalësh me Rusinë

Liderët evropianë kanë shprehur gatishmërinë për të mbështetur përpjekjet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’i çuar përpara bisedimet e paqes për Ukrainën, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e përbashkët nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, presidenti francez, Emmanuel Macron, kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, kancelari gjerman, Friedrich Merz, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, presidenti finlandez, Alexander Stubb, kryeministri polak, Donald Tusk dhe presidenti portugez, Antonio Costa, erdhi pasi Trump informoi liderët evropianë dhe presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, mbi takimin e tij të djeshëm në Alaskë me presidentin rus, Vladimir Putin.
Liderët thanë se mirëpritën përpjekjet e Trumpit për “të ndaluar vrasjet në Ukrainë, për t’i dhënë fund luftës së agresionit të Rusisë dhe për të arritur paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.
Ata gjithashtu theksuan fjalët e Trumpit se “nuk ka marrëveshje derisa të ketë një marrëveshje” dhe thanë se hapi tjetër duhet të jenë “bisedime të mëtejshme duke përfshirë presidentin Zelenskyy, të cilin ai (Trump) do ta takojë së shpejti”.
“Ne jemi gjithashtu të gatshëm të punojmë me presidentin Trump dhe presidentin Zelenskyy drejt një samiti trepalësh me mbështetjen evropiane”, theksuan ata.
“Jemi të qartë se Ukraina duhet të ketë garanci të forta sigurie për të mbrojtur në mënyrë efektive sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Ne mirëpresim deklaratën e presidentit Trump se SHBA-të janë të gatshme të japin garanci sigurie”, thanë udhëheqësit.
Ata shtuan se nuk duhet të vendosen kufizime mbi forcat e armatosura të Ukrainës ose në bashkëpunimin e saj me vendet e treta.
“Rusia nuk mund të ketë veto kundër rrugës së Ukrainës drejt BE-së dhe NATO-s”, theksuan ata.
Udhëheqësit përfunduan duke u zotuar për gatishmëri për të mbështetur presionin mbi Rusinë “për sa kohë që vrasjet në Ukrainë vazhdojnë”.
Von der Leyen shkroi gjithashtu në platformën sociale të kompanisë amerikane X se blloku po punon ngushtë me Zelenskyyn dhe Washingtonin për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
“Garancitë e forta të sigurisë që mbrojnë interesat jetësore të sigurisë së Ukrainës dhe Evropës janë thelbësore”, tha von der Leyen.
Trump dhe Putin ishin optimistë pas bisedimeve të tyre më shumë se tre-orëshe me dyer të mbyllura në Alaskë, me presidentin rus që tha se ata kishin ardhur për të arritur një “mirëkuptim”.
Samiti midis të dyve ishte i pari midis presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022.