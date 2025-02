Liderët hebrenj dënojnë planin e Trumpit për Gazën në një reklamë në New York Times

Më shumë se 350 rabinë dhe dhjetëra artistë e aktivistë hebrenj kanë nënshkruar një reklamë me faqe të plotë në The New York Times, duke dënuar propozimin e Donald Trumpit për dëbimin e detyruar të palestinezëve nga Rripi i Gazës.

Reklama përfshin nënshkrime nga përfaqësues të ndryshëm të besimit hebre dhe figura të njohura si dramaturgu Tony Kushner, aktorja dhe komediania Ilana Glazer dhe fituesi i Çmimit Oscar për aktorin më të mirë, Joaquin Phoenix.

“Trump ka kërkuar tani dëbimin e të gjithë palestinezëve nga Gaza. Populli hebre thotë JO ndaj spastrimit etnik!” thuhet në mesazh.

Nënshkruesit theksuan kundërshtimin e tyre moral ndaj çdo plani që do të zhvendoste palestinezët, duke e krahasuar situatën me precedentë historikë dhe norma etike.

Cody Edgerly, drejtor i fushatës In Our Name, nënvizoi rëndësinë e mesazhit:

“Mesazhi ynë për palestinezët është se nuk jeni vetëm, vëmendja jonë nuk është larguar dhe ne jemi të përkushtuar të luftojmë me çdo frymë për të ndaluar spastrimin etnik në Gaza,” tha ai. /mesazhi