Lideri i grupit Houthi në Jemen kërcënon se do të sulmojë çdo prani izraelite në Somaliland

Udhëheqësi i grupit Houthi në Jemen, Abdul-Malik al-Houthi, tha të premten se grupi i tij është “serioz” në lidhje me shënjestrimin e çdo pranie ushtarake izraelite në rajonin separatist të Somalilandit në Somali, transmeton Anadolu.
Al-Houthi e bëri kërcënimin gjatë një fjalimi televiziv me rastin e përvjetorit të vrasjes së themeluesit të grupit, Hussein Badr al-Din al-Houthi, i transmetuar nga televizioni i grupit, “Al-Masirah”.
Deklaratat e tij vijnë pasi Izraeli njoftoi më 26 dhjetor se kishte njohur zyrtarisht Somalilandin si shtet të pavarur dhe sovran, duke u bërë vendi i vetëm që e ka bërë një gjë të tillë. Ky veprim u kritikua ashpër në rajon, duke u cilësuar si i paligjshëm dhe kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.
Al-Houthi tha se grupi i tij “ripohon qëndrimin e Jemenit në mbështetje të popullit mysliman somalez”, duke i përshkruar zhvillimet në Somaliland si “kërcënim për Jemenin dhe popujt e rajonit”, si dhe rrezik për Detin e Kuq dhe ngushticën Bab al-Mandab.
“Duhet të ketë qëndrime praktike”, tha ai. “Ne vazhdojmë ta monitorojmë situatën dhe jemi seriozë për shënjestrimin e çdo pranie izraelite në Somaliland, bazë ushtarake apo çdo pozicion fiks që është i arritshëm për ne, dhe nuk do të hezitojmë ta godasim ushtarakisht”, shtoi ai.
Ai e akuzoi Izraelin se po përpiqet të avancojë objektivat e tij në Somali duke shfrytëzuar pozitën strategjike të rajonit përballë Detit të Kuq, Gjirit të Adenit dhe ngushticës Bab al-Mandab, duke thënë se kjo kërcënon sigurinë rajonale dhe synon kontrollin e rrugëve kryesore detare.
Al-Houthi iu referua gjithashtu një vizite të fundit të ministrit të Jashtëm izraelit, Gideon Saar, në Somaliland, duke thënë se ajo u realizua “fshehurazi” dhe pa njoftim paraprak.
Saar vizitoi Somalilandin më 6 janar, në atë që u përshkrua si vizita e parë e tillë që nga njoftimi i Izraelit për njohjen e rajonit separatist.
Nuk pati reagim të menjëhershëm nga pala izraelite ndaj deklaratave të grupit Houthi.
Somalilandi ka funksionuar si një entitet de facto vetëqeverisës që nga shpallja e pavarësisë nga Somalia në vitin 1991, por nuk ka marrë njohje ndërkombëtare si shtet sovran.