Lideri i Hamasit bën thirrje për fushatë urgjente ndërkombëtare të ndihmës për Gazën e goditur nga përmbytjet

Lideri i Hamasit, Khalil al-Hayya, ka bërë thirrje për një fushatë urgjente ndërkombëtare për strehimin e palestinezëve në Gaza, pasi reshjet e dendura të shiut përmbytën kampet e të zhvendosurve dhe dëmtuan mijëra strehimore, transmeton Anadolu.
Në letrat drejtuar vendeve arabe dhe muslimane, sipas grupit palestinez të rezistencës, al-Hayya u bëri thirrje qeverive të sigurojnë hyrjen e tendave, pajisjeve për ngrohje, karburantit dhe mjeteve të nevojshme për riparimin e rrjeteve të kanalizimit dhe të kullimit të ujërave të shiut.
Ai fajësoi kufizimet izraelite ndaj ndihmave dhe materialeve për rindërtim, si dhe shkatërrimin e shtëpive dhe infrastrukturës jetike, për përkeqësimin e emergjencës humanitare.
Al-Hayya tha se situata në Gaza nuk mund të trajtohet më thjesht si një krizë e përkohshme e ndihmave apo si një pasojë e pashmangshme e luftës.
Ai kërkoi presion ndërkombëtar ndaj Izraelit për zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit, përfshirë tërheqjen e plotë nga Gaza dhe respektimin e protokollit humanitar të nënshkruar në Sharm el-Sheikh.
Lideri i Hamasit gjithashtu kërkoi qasje të pakufizuar për agjencitë e OKB-së dhe organizatat humanitare, si dhe lejimin e hyrjes së komitetit kombëtar palestinez të ngarkuar me administrimin e territorit.
Apeli i tij përfshinte gjithashtu kërkesën për financim për sigurimin e strehimoreve të sigurta, riparimin e infrastrukturës dhe mbështetjen e përpjekjeve për rindërtim.
Al-Hayya i bëri thirrje gjithashtu Këshillit të Sigurimit të OKB-së të mbajë një mbledhje të jashtëzakonshme publike për të trajtuar përkeqësimin e krizës humanitare.
Hamasi bëri të ditur se gjatë dy ditëve të fundit ai kishte kontaktuar zyrtarë të vendeve ndërmjetësuese të armëpushimit, për të kërkuar ndihmë urgjente dhe zbatimin e marrëveshjes.
– Mbi 200 mijë palestinezë të prekur nga përmbytjet
Reshjet e dendura të shiut kanë përmbytur tendat dhe strehimoret e përkohshme në të gjithë Gazën, duke i ekspozuar familjet e zhvendosura ndaj motit të ftohtë, në kushtet e mungesës së materialeve mbrojtëse.
Dje, Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se përmbytjet kishin prekur më shumë se 200 mijë palestinezë dhe kishin dëmtuar strehimoret ku jetojnë mbi 40 mijë familje.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) paralajmëroi se 950 mijë palestinezë të zhvendosur jetojnë në zona të rrezikuara nga përmbytjet, përfshirë më shumë se 400 mijë persona në zona me rrezik të lartë.