Lideri i Hezbollahut njofton varrimin e Nasrallah më 23 shkurt

Kreu i lëvizjes Hezbollah në Liban njoftoi të dielën se paraardhësi i tij, Hassan Nasrallah, do të varroset më 23 shkurt, gati pesë muaj pas vrasjes së tij në një sulm ajror izraelit në periferi jugore të Bejrutit, raportoi Reuters.

Nasrallah, i cili shërbeu si sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut për më shumë se 30 vjet, u vra më 27 shtator, ndërsa Izraeli intensifikonte sulmet ndaj objektivave të Hezbollahut, pak ditë para se trupat izraelite të fillonin inkursionet tokësore në Libanin jugor.

Pasuesi i tij, Naim Qassem, deklaroi në një fjalim televiziv se Nasrallah u vra “në një kohë të vështirë”, gjë që detyroi lëvizjen të kryente një varrim të përkohshëm sipas traditës fetare.

Qassem bëri të ditur se Hezbollah ka vendosur tani të organizojë “një procesion madhështor me pjesëmarrje të madhe publike” për Nasrallah dhe Hashem Safieddine, një tjetër zyrtar i lartë i Hezbollahut, i vrarë në një sulm ajror izraelit pothuajse një javë pas Nasrallahut. Për herë të parë, Qassem konfirmoi se Safieddine ishte zgjedhur si pasardhës i Nasrallahut, por u vra para se emërimi të bëhej publik. Ai shtoi se Safieddine do të varroset me titullin e sekretarit të përgjithshëm.

Vrasjet e Nasrallahut dhe Safieddine, si dhe të shumë komandantëve të lartë ushtarakë të grupit, e hodhën Hezbollahun në paqartësi. Më 29 tetor, grupi njoftoi se zëvendëskryetari i tij, Naim Qassem, ishte zgjedhur si lideri i ri.

Një armëpushim i arritur në fund të nëntorit i dha fund përplasjes mes Hezbollahut dhe Izraelit, duke vendosur një afat 60-ditor për tërheqjen e trupave izraelite nga Libani jugor, largimin e luftëtarëve të Hezbollahut dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në zonë. Ky afat u zgjat muajin e kaluar deri më 18 shkurt. Megjithatë, Izraeli ka vazhduar disa sulme ajrore në pjesë të Libanit, duke akuzuar Hezbollahun për shkelje të marrëveshjes.

Hezbollah pretendon se Izraeli është përgjegjës për shkeljet dhe se shteti libanez dhe sponsorët ndërkombëtarë të marrëveshjes — SHBA dhe Franca — duhet të ndalojnë sulmet izraelite. Megjithatë, grupi nuk ka kërcënuar me rifillimin e luftimeve. /mesazhi