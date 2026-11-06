Lideri i opozitës izraelite heq veton ndaj partive ultraortodokse, por refuzon ato arabe

Lideri i partisë opozitare të djathtë izraelite “Yisrael Beytenu”, Avigdor Lieberman hoqi sot veton ndaj përfshirjes në një qeveri që do të përmbajë përfaqësues të partive ultraortodokse, por mbajti qëndrimin kundër një qeverie që mbështetet te partitë arabe, transmeton Anadolu.
Lieberman, i cili është pjesë e të ashtuquajturit “blloku i ndryshimit”, ku bëjnë pjesë edhe partia “Yashar” e Gadi Eisenkotit, Aleanca “Together” e Yair Lapidit dhe Naftali Bennettit, si dhe partia “Demokratët” e Yair Golanit, tha se “duhet t’i japim fund epokës së Netanyahut”.
Duke paralajmëruar kundër mbajtjes së zgjedhjeve të tjera, ai shkroi në platformën X se “nuk duhet të formojmë qeveri që mbështetet te abstenimi i Listës së Përbashkët dhe Ra’am”. Lista e Përbashkët dhe Ra’am (Lista e Bashkuar Arabe) janë subjekte politike kryesisht arabe, të cilat siguruan gjithsej 19 vende në zgjedhjet parlamentare të 27 tetorit.
“Megjithatë, për çështjet e tjera është e mundur, madje edhe e këshillueshme, të tregohet fleksibilitet dhe të arrihen kompromise. Kjo vlen edhe për ligjin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak”, tha Lieberman duke iu referuar ligjit të rekrutimit ushtarak që prek hebrenjtë haredi (ultraortodoksë).
“Prandaj, duhet të bëhen përpjekje maksimale për të formuar një koalicion me 61 deputetë të Knessetit, pa Listën e Përbashkët dhe Ra’am”, tha ai.
Partitë arabe nuk kanë reaguar menjëherë ndaj deklaratës së politikanit opozitar. Izraeli mbajti zgjedhjet parlamentare më 27 tetor, por as blloku i Netanyahut dhe as opozita nuk arritën të sigurojnë shumicën absolute.
Sipas ligjit izraelit, presidenti ia ngarkon një deputeti detyrën e formimit të qeverisë, pas konsultimeve me grupet parlamentare, duke marrë parasysh mundësinë e sigurimit të mbështetjes së shumicës në Knesset.